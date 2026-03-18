عثر عليه بعد 3 أيام من وفاته.. "نقابة المعلمين" تنعى معلمًا بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

02:31 م 18/03/2026

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نعت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شريف خلف المغربي، مدرس بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، الذي وافته المنية داخل منزله الذى يقطن فيه بمفرده ، حيث تم العثور عليه بعد ثلاثة أيام من وفاته، وتبين أن الوفاة طبيعية طبقا للتقارير الرسمية ، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

وفور علم النقابة بالواقعة، تحرك عدد من أعضاء فرعية شرق القاهرة برئاسة سيد آدم أمين صندوق الزمالة بالنقابة العامة، حيث توجهوا إلى مكان الواقعة وتولوا متابعة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان واستخراج التصاريح المطلوبة لدفنه والتواصل مع أسرته المقيمة باحدى محافظات الصعيد، فى ظل إلتزام النقابة بالوقوف بجانب أبنائها في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وأعربت النقابة العامة للمعلمين عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وزملائه وتلاميذه، مؤكدة أن المعلم الراحل كان نموذجًا للمعلم المخلص في أداء رسالته التعليمية، وترك سيرة طيبة بين زملائه وطلابه داخل المدرسة.

