24.1% زيادة فى أرصدة الودائع ببنوك مصر خلال العام المالي 2024/2025

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2024/2025 مقارنة بعـام 2023/.2024 .

ارتفاع أرصدة الودائع

ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى العام المالي 2024/2025 إلى 14.88 تريليون جـنيه بنسبــة زيــادة 24.1% عن 2023/2024.

وقد حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات:

ودائع الأفراد

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 26.2% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى 8.87 تريليون جـنيه بنهاية يونيو السابق.

وقد ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطــــاع العائــلـــــي علــــــي نسبة 59.6% مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

وزادت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 21.1% خلال العام المالي الماضي إلى 2.4 تريليون جنـيه بنهاية يونيو السابق، حيث استحــــــــوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 79% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وارتفعت أرصــدة الودائــع المصرفيـــــة لقطــــــاع الخدمــات العــام 2.4% على أساس سنوي إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

نمو القروض بالبنوك

ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 29.6% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى 9.35 تريليون جنيه.

وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة:

قروض القطاع الخاص

نمت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 23.1% خلال العام المالي الحالي إلى 2.72 تريليون جنيه.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطـــــــاع الخـــــاص المنظــــم إلى 2.25 تريليون جنيه، بما يمثل 82.5 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 29.2% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.

فائض السيولة بالبنوك

بلــــــــغ فائـــــــض السيولـــــــــة لــــــــــدى الجهــــــــاز المصرفــــــى 5.53 تريليون جنيه خلال 2024/2025 بنسبــة زيادة قدرها 15.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 37.2% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.