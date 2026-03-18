

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أطراف مشاجرة عنيفة نشبت باستخدام الأسلحة البيضاء في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات ملابسات فيديو متداول يظهر اعتداء سيدة على أحد الأشخاص، مما استوجب تدخلاً أمنياً فورياً لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم لفرض الانضباط وتأمين حياة المواطنين بجميع أنحاء المحافظة في إطار ملاحقة كافة التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين.

استجابة أمنية

وجاء وفق بيان للوزارة، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية تحركت فور رصد فيديو الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عامل بمخبز "مصاب" وربة منزل كطرف أول، وبين شقيقين وربة منزل كطرف ثان. وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود لتاريخ 13 مارس الجاري، بسبب خلافات عائلية وقعت أمام مخبز محل عمل الأول بمدينة الزقازيق، حيث استغل المتهمون أسلحة كانت بحوزتهم للتعدي على بعضهم البعض.

اعترافات المتهمين وضبط الجناة

وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب رفض إحدى السيدات خطوبة العامل لها، وهو ما أشعل فتيل الـ أسلحة بيضاء في الشارع. علاوة على ذلك، أفاد المصدر الأمني أن القوات نجحت في ضبط كافة الأطراف والـ أسلحة بيضاء المستخدمة، وتم اتخاذ التدابير القانونية حيالهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

