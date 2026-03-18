هتصلي العيد فين؟.. الأوقاف تعلن أماكن ساحات الصلاة في المنوفية

في الذكرى الـ 37 لاسترداد طابا.. ماذا فعل بدو سيناء لإثبات أحقية مصر في

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجه بوصلة الأسر والشباب نحو محافظة القليوبية؛ المحافظة التي تقدم توليفة من أماكن التنزه تجمع بين سحر النيل وعراقة الحدائق بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن "فسحة العيد" المثالية بأقل تكلفة، تأتي القليوبية جاهزة بمتنزهات تاريخية وحدائق عامة تناسب كل الميزانيات، لتستقبل ملايين الزوار خلال أيام العيد.

القناطر الخيرية.. "منتجع الغلابة" بطل الإطلالة النيلية



تظل حدائق القناطر الخيرية، أو "حدائق الشرق"، المقصد الأول والأشهر في القليوبية والمحافظات المجاورة خلال العيد.

استعدادات مكثفة: أعلنت إدارة الري بالقناطر تجهيز كافة الحدائق التابعة لها، بمساحاتها الخضراء الشاسعة وأشجارها النادرة التي تعود لعصور تاريخية.

فسحة "على قد الإيد": رغم جمالها الأخاذ، تظل القناطر الوجهة الأكثر اقتصادية، حيث تبدأ أسعار تذاكر الدخول من مبالغ رمزية بسيطة، لتتيح للعائلات قضاء يوم كامل في أحضان الطبيعة دون أعباء مادية.

كورنيش بنها وفلل العاصمة.. "روقان" بلمسة عصرية



تمثل مدينة بنها وجهة ترفيهية متكاملة بفضل إطلالتها الساحرة على النيل والرياح التوفيقي.

منطقة الفلل والكورنيش: تعتبر من أرقى وأجمل أماكن التنزه المجانية، حيث يمكن المشي على ضفاف النيل أو الجلوس في المناطق المفتوحة.

حدائق الطفل وصقلية: تقع في نهاية كورنيش بنها، وتوفر مناطق ألعاب آمنة للأطفال وجلسات عائلية مريحة، لتكون الخيار المثالي بعد صلاة العيد.

المراسي النيلية: تقدم العاصمة جولات بالمراكب بأسعار رمزية، تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالنيل وسط أجواء احتفالية.



البهجة لا تقتصر على العاصمة، بل تمتد إلى جميع مدن المحافظة التي استعدت بمتنزهاتها:

شبرا الخيمة: تفتح الحدائق العامة المطلة على ترعة الإسماعيلية والنيل أبوابها لاستقبال الكثافات الكبيرة، مع توفير خدمات أمنية وترفيهية متكاملة.

قليوب، طوخ، وكفر شكر: تشهد مناطق الكورنيش والحدائق العامة استعدادات مكثفة، حيث تم رفع كفاءة الإنارة والنظافة لاستقبال المحتفلين بالعيد.

نوادي الهيئات والساحات المفتوحة



تنتشر في القليوبية نوادي الهيئات والنقابات التي توفر خدمات ترفيهية بأسعار رمزية للأعضاء والزوار، مما يضيف خيارات إضافية أمام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر في بيئة منظمة وآمنة.