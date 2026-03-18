سامسونج توقف مبيعات هاتفها ثلاثي الطي بعد أشهر من إطلاقه.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

01:10 م 18/03/2026

أوقفت سامسونج مبيعات هاتفها القابل للطي ثلاثي الشاشة Galaxy Z TriFold في كوريا الجنوبية، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، مع توقعات بتوقفه تدريجيا في الولايات المتحدة مع نفاد المخزون.

ولم تعلن الشركة رسميا عن القرار حتى الآن، إلا أن الهاتف يظهر حاليا بحالة "نفد من المخزون" عبر موقعها الرسمي، دون أي مؤشرات على إعادة طرحه في الأسواق.

ويعد التوقف السريع لبيع الهاتف أمرا غير معتاد في فئة الهواتف الرائدة، التي غالبا ما تستمر لسنوات، ما يعزز فرضية أن الجهاز لم يكن موجها للاستخدام الجماهيري، بل كمنتج تجريبي مخصص لفئة محدودة، خاصة مع طرحه بكميات قليلة وسعر مرتفع يقترب من 2900 دولار.

منتج استعراضي أكثر من كونه تجاريا

تشير تقارير، من بينها ما نشرته بلومبرغ، إلى أن سامسونج بدأت بالفعل تقليص توفر الهاتف، في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج وتعقيد عملية التصنيع.

وساهمت زيادة أسعار مكونات مثل ذواكر DRAM وNAND في تقليص هامش الربح، ما يدعم فكرة أن الجهاز جاء كاستعراض تقني لإمكانات الشركة في سوق الأجهزة القابلة للطي.

ورغم ذلك، قدم الهاتف مواصفات قوية، شملت تصميما ثلاثي الطي بمفصلين وشاشة كبيرة بقياس 10 بوصات، مع معالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ تيرابايت، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5600 مللي أمبير.

تحديات أمام الجيل القادم

لا تزال خطط تطوير الجيل التالي من الهاتف غير محسومة، في ظل صعوبات تتعلق بتحقيق التوازن بين المتانة وسُمك الجهاز وتكلفة إنتاجه، وهي عوامل رئيسية تعوق تحويل هذه الفئة إلى منتج واسع الانتشار.

ويتوقع أن تنقل بعض التقنيات التي طورت في هذا الهاتف مثل الشاشات الكبيرة وتجارب تعدد المهام إلى إصدارات مستقبلية من الأجهزة القابلة للطي، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر ملاءمة للحياة اليومية.

سامسونج هواتف قابلة للطي Galaxy Z TriFold تقنيات سوق الهواتف

أحدث الموضوعات

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
أخبار مصر

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
جنة الصائم

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

