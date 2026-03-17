رصدت عدسة "مصراوي" الظهور الأول للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة الذهب المغشوش"، داخل محكمة جنايات الجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت المحكمة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، نظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي دولي يضم 14 متهما أوكراني الجنسية، لاتهامهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18، واستخدامها في النصب على المواطنين بمنطقة الدقي.

حضور لافت لأسر المتهمين

شهدت الجلسة حضور أسر المتهمين داخل قاعة المحكمة، لمؤازرتهم خلال أولى جلسات المحاكمة، فيما تم ترحيلهم من محبسهم إلى مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة.

تشكيل دولي منظم بأدوار متنوعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظما، ضم عناصر تعمل في مجالات مختلفة، من بينها شركات مجوهرات، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة، ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم الاحتيالي.

تقليد دمغات الذهب عيار 18

أوضحت أوراق القضية رقم 15195 لسنة 2025، أن اثنين من المتهمين قاما باصطناع دمغات مقلدة لعيار 18، على غرار الدمغات الأصلية، واستخدامها في ختم مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات.

واستخدم باقي المتهمين هذه الدمغات المزورة في ترويج المنتجات، رغم علمهم بتقليدها، بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

اعتمدت العصابة على أسلوب احتيالي قائم على إيهام الضحايا بتحقيق أرباح كبيرة، مقابل شراء مشغولات ذهبية بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية.