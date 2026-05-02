منها تجميد أصول وسحب أوسمة.. زيلينسكي يفرض عقوبات على رئيس مكتبه السابق

كتب : وكالات

10:21 م 02/05/2026

فولوديمير زيلينسكي

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على رئيس مكتبه السابق أندريه بوهدان.

وبحسب مرسوم منشور، تشمل الإجراءات سحب الأوسمة الحكومية من بوهدان، وتجميد أصوله، ومنعه من إجراء أي معاملات تجارية، ومن المقرر أن تستمر العقوبات لمدة 10 سنوات في البداية، دون تقديم سبب رسمي لهذه الخطوة.

وكان بوهدان قد شغل منصب رئيس مكتب الرئاسة من مايو 2019 إلى فبراير 2020.

من جانبه، أشار بوهدان عبر موقع فيسبوك إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بتقارير إعلامية حديثة تتحدث عن احتمال تورط زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في معاملات فساد.

وألمح إلى أن الرئيس يشتبه بوجود صلة بين هذه المنشورات وعمله كمحام.

وكان زيلينسكي قد حصل في أبريل الماضي على جائزة أخرى في هولندا تقديرا لجهوده في الدفاع عن الحرية.

أندريه بوهدان أوكرانيا رئيس أوكرانيا زيلينسكي وبوهدان

