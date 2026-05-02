علق الإعلامي محمود سعد على الجدل المثار حول ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، موضحًا أن استضافته السابقة للطبيب الراحل ضياء العوضي لم تكن بهدف الترويج لأفكاره، وإنما لمناقشة ظاهرة موجودة في المجتمع مثل أي قضية تُطرح للنقاش العام.

وأكد عبر بث مباشر صفحته على موقع فيسبوك أن لكل شخص الحرية في اتباع النظام الغذائي الذي يراه مناسبًا، لكن لا يمكن تعميم أي نظام على الجميع، لأن لكل إنسان طبيعة وظروفًا مختلفة.

وشدد سعد على أن أي نظام غذائي لا يصلح بالضرورة لكل الناس، مشيرًا إلى أنه تعلم مع الوقت ضرورة الحصول على المعلومات من أصحاب التخصص، وأن بعض الأطباء قد يخطئون أحيانًا، لكن الحكم على صحة أو خطأ أي نظام غذائي يحتاج إلى خبرة علمية متخصصة.

وأوضح أن الهدف من استضافة العوضي كان فتح نقاش عام حول ظاهرة منتشرة، وليس تقديمها كحقائق علمية أو بدائل علاجية، مؤكدًا أن البرامج التلفزيونية ليست المكان المناسب لمناقشة ملفات صحية أو غذائية بهذا الحجم.

وأشار إلى أنه اقتنع لاحقًا بأن مثل هذه القضايا يجب أن تكون بين المتخصصين وأهل الخبرة، وليس على شاشات الإعلام، حيث قد يؤدي ذلك إلى نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة.

وشدد سعد على أنه يدرك أخطائه جيدًا، لكنه لا يعتبر استضافته للعوضي واحدة منها، مؤكدًا أن التجربة علمته أهمية الرجوع إلى المصادر العلمية الموثوقة عند تناول أي قضية تمس صحة الناس