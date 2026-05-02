إعلان

الديهي: نظام الطيبات أمية طبية بلا أساس علمي أو منطقي

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 02/05/2026

الإعلامي نشأت الديهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي نشأت الديهي اعتذارًا لجمهوره لتأخره في التصدي لأفكار الطبيب الراحل ضياء العوضي بشأن ما يسمى "نظام الطيبات" منذ بدايتها، وهو ما اعتبره خطأً إعلاميًا جسيمًا.

وشن الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة Ten، هجومًا على هذه الأفكار، واصفًا إياها بأنها تفتقر إلى أي أساس علمي أو طبي أو منطقي، معتبرًا أنها نوع من "الفهلوة والأمية الطبية" التي تهدد صحة المواطنين.

وأوضح أن نقابة الأطباء شطبت العوضي نهائيًا من جداولها في 17 فبراير الماضي، أي قبل وفاته، ما يعني فقدانه صفته المهنية كطبيب نتيجة تحقيقات معقدة.

ووجه الديهي عتابًا للإعلامي محمود سعد، لكونه أول من استضاف العوضي وساهم في ترويج أفكاره أمام الملايين، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات كان يجب أن تتضمن وجود طبيب متخصص للرد على الادعاءات.

وأكد أن استضافة العوضي دون مراجعة علمية أسهمت في نشر حالة من الجهل الطبي بين المواطنين، وأدت إلى إيذاء الكثيرين الذين انساقوا وراء هذه المعلومات المغلوطة.

وشدد الديهي على ضرورة حذف فيديوهات اللقاء من المنصات الإعلامية وتقديم اعتذار للجمهور، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتصحيح الخطأ الإعلامي وحماية المجتمع من التضليل الطبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشأت الديهي ضياء العوضي نظام الطيبات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موسى مهاجمًا "نظام الطيبات": دجل طبي وهراء قد يؤدي للوفاة
أخبار مصر

موسى مهاجمًا "نظام الطيبات": دجل طبي وهراء قد يؤدي للوفاة
النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق لوكيشن "بيت بابا 2" بمدينة الإنتاج
أخبار المحافظات

النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق لوكيشن "بيت بابا 2" بمدينة الإنتاج
تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري
رياضة محلية

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري
نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته
أخبار مصر

نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته
محمود سعد: استضافة العوضي كانت لمناقشة ظاهرة مجتمعية لا للترويج لأفكاره
أخبار مصر

محمود سعد: استضافة العوضي كانت لمناقشة ظاهرة مجتمعية لا للترويج لأفكاره

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات