وجه الإعلامي نشأت الديهي اعتذارًا لجمهوره لتأخره في التصدي لأفكار الطبيب الراحل ضياء العوضي بشأن ما يسمى "نظام الطيبات" منذ بدايتها، وهو ما اعتبره خطأً إعلاميًا جسيمًا.

وشن الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة Ten، هجومًا على هذه الأفكار، واصفًا إياها بأنها تفتقر إلى أي أساس علمي أو طبي أو منطقي، معتبرًا أنها نوع من "الفهلوة والأمية الطبية" التي تهدد صحة المواطنين.

وأوضح أن نقابة الأطباء شطبت العوضي نهائيًا من جداولها في 17 فبراير الماضي، أي قبل وفاته، ما يعني فقدانه صفته المهنية كطبيب نتيجة تحقيقات معقدة.

ووجه الديهي عتابًا للإعلامي محمود سعد، لكونه أول من استضاف العوضي وساهم في ترويج أفكاره أمام الملايين، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات كان يجب أن تتضمن وجود طبيب متخصص للرد على الادعاءات.

وأكد أن استضافة العوضي دون مراجعة علمية أسهمت في نشر حالة من الجهل الطبي بين المواطنين، وأدت إلى إيذاء الكثيرين الذين انساقوا وراء هذه المعلومات المغلوطة.

وشدد الديهي على ضرورة حذف فيديوهات اللقاء من المنصات الإعلامية وتقديم اعتذار للجمهور، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتصحيح الخطأ الإعلامي وحماية المجتمع من التضليل الطبي.