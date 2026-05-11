قال اللواء مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع حصل على اعتماد "MFI" العالمي لشواحن أبل بعد اختبارات استمرت 6 أشهر.

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الشاحن المصري المعتمد سيُباع بسعر يصل إلى 50% أقل من سعر الشاحن المستورد المماثل.

وأشار إلى أن المصنع طُوّر بالكامل في البنية التحتية وخطوط الإنتاج والمعامل لمواكبة التكنولوجيا وفق رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا.

ولفت إلى أن "إحنا مابنحطش على أي منتج صنع في الهيئة العربية للتصنيع إلا لما يكون اجتاز كل الاختبارات في معاملنا وجهات الاعتماد المصرية والعالمية".

وأكد أن الاعتماد العالمي يمهد الطريق لتصدير شواحن أبل المصرية للأسواق الخارجية وجلب عملة صعبة للبلاد.

وشدد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات على أن الشاحن يستخدم مكونات وكابلات معتمدة ومتوافقة مع منظومة أبل، ويأتي ضمن حزمة تجمع الشاحن والكابل معًا.