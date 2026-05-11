شهدت منطقة الهرم غرب الجيزة مشاجرة دامية بين عاملي خردة انتهت بمقتل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة، بعد تطور خلافات مالية بين الطرفين إلى اشتباك بالأسلحة البيضاء.

جريمة الهرم

تلقى مأمور قسم الهرم بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط ضحايا بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبينت التحريات مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر، بينما أُصيب الطرف الآخر بطعنة في البطن، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

تحريات مباحث الهرم

جهود البحث والتحري لضباط مباحث الهرم بينت أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء، ما أدى إلى وقوع الضحايا.

تحرك النيابة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لفحص ملابسات الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان.

