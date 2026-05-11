علق الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات، على تداول صورة لعملة يُزعم العثور عليها في مصر تثير جدلاً حول رمزيتها لكائنات فضائية، مؤكدًا عدم وجود أي عملات أثرية بهذا الشكل.

وأوضح عبد البصير خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن العديد من الصور المتداولة على مواقع التواصل تُنشر دون مصدر علمي أو توثيق أثري صحيح.

وأشار إلى أنه لم يتم اكتشاف أي عملات مصرية قديمة تحمل نقوشًا أو رموزًا تشير إلى كائنات فضائية على الإطلاق، وهذه الصور غير صحيحة وغير تاريخية.

ولفت إلى أن "الصورة دي من ضمن الصور اللي بتتنشر في سياقات خيالية وتتقدم ليها تفسيرات غير علمية للرموز، ومفيش أي أساس أثري ليها خالص".

وأكد الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات، أن مصر غنية بآثارها الحقيقية الموثقة، ولا حاجة لترويج مثل هذه الصور المزيفة التي لا تمت للحقيقة بصلة.

وشدد عالم المصريات على ضرورة الرجوع إلى المصادر الأثرية الموثوقة قبل تصديق أو إعادة نشر أي ادعاءات أثرية غير مؤكدة.