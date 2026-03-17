"قريبه قطعه ودفنه في الصحراء".. الأمن يكشف النهاية المأساوية لطفل العاشر من رمضان

كتب : محمود الشوربجي

12:21 ص 17/03/2026 تعديل في 12:38 ص
    طفل العاشر من رمضان
    طفل العاشر من رمضان
    طفل العاشر من رمضان
    طفل العاشر من رمضان
    طفل العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأطفال عقب خروجه من منزله بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائياً.

أسفرت التحريات عن وجود شبهة جنائية في واقعة غياب الطفل المشار إليه، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب والد الطفل بالمصاهرة "سائق – مقيم بذات الدائرة").

بمواجهته أقر بقيامه باستدراج المجني عليه داخل سيارته الملاكي واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بقصد طلب فدية من والده، وأثناء تواجده صحبة الطفل قاومه لمحاولة الهرب فقام بالتعدي عليه وخنقه ما أدى لوفاته.

بعدها قام المتهم بتقطيع جثمانه ودفنه بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وتم بإرشاده العثور على جثمان الطفل المجني عليه والسيارة والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطف طفل لعاشر من رمضان لأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سم شرطة ثالث العاشر من رمضان لنيابة العامة

