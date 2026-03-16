براءة متهم بالاعتداء على ابنة زوجته في عين شمس

كتب : محمد الصاوي

09:35 م 16/03/2026

قضت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، ببراءة المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته في عين شمس، بعدما زعمت والدتها أن المتهم لامس مناطق حساسة من جسدها.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة، إحالة المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته في عين شمس، إلى المحاكمة الجنائية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته في عين شمس، وذلك بعدما استيقظت السيدة من نومها على صوت ابنتها وخرجت من غرفتها لتتفاجأ بما حدث.

وادعت والدة المجني عليها أنها شاهدت زوجها يضع يده على مناطق حساسة من جسد ابنتها، زاعمة أنها اكتشفت أن الواقعة ليست المرة الأولى.

وأفادت بأن المجني عليها أخبرت والدتها أنه تعدى عليها أكثر من مرة، وهددها بالقتل والطرد من المنزل في حالة الإبلاغ بالواقعة.

