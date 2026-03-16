نظمت وزارة الداخلية مسابقات لحفظ القرأن الكريم بين نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل ضمن منظومة البرامج التأهيلية الحديثة المطبقة داخلها كما نظمت ندوات دينية احتفالا بليلة القدر بحضور عدد من الشخصيات العامة في اطار حرص الوزارة علي تطبيق المنظومة العقابية الحديثة التى تسعى لتقويم سلوكيات النزلاء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع .

بتلاوة خاشعة من آيات الذكر الحكيم إنطلقت فعاليات المسابقات الدينية لحفظ القرآن الكريم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حيث تنافس عدداً من النزلاء والنزيلات فى حفظ وتلاوة كتاب الله.

وجاء تنظيم هذه المسابقات الدينية بالتزامن مع الإحتفال بليلة القدر حيث حرصت مراكز الإصلاح والتأهيل على تكريم النزلاء والنزيلات المتميزين فى حفظ القرآن الكريم تقديراً لإجتهادهم وتحفيزاً لهم فى إطار البرامج الدينية والثقافية التى تطبقها وزارة الداخلية ضمن منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة.

مسابقات قرآنية وندوات دينية لنزلاء مراكز الإصلاح احتفالاً بليلة القدر

وفى السياق ذاته نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوات دينية بمراكز الإصلاح والتأهيل إحتفاء بليلة القدر وسط أجواء روحانية مميزة وبحضور عدداً من علماء الأزهر الشريف إلى جانب شخصيات عامة وممثلين عن حقوق الإنسان، وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من النزلاء والنزيلات الذين حرصوا على طرح العديد من التساؤلات والإستفسارات حول فضائل ليلة القدر وأفضل الأعمال فيها.

وتناولت الندوات مكانة ليلة القدر وفضلها العظيم فى الإسلام حيث أكد العلماء أن هذه الليلة تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتجديد النية وتصحيح المسار، مشددين على أهمية التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية التى تسهم فى بناء الإنسان وإصلاح المجتمع .

وقد أشاد الحضور بجهود وزارة الداخلية فى تطبيق برامج إصلاح وتأهيل متاكملة داخل المراكز، خاصةً البرامج الثقافية والدينية لما لها من مردود إيجابى فى تهذيب السلوك وتنمية الوعى لدى النزلاء.

وإختتمت الندوات بحفلات أحياها نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل حيث تعمل هذه المراكز على إثقال مواهبهم الفنية.

