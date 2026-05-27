أعلنت مجلة "Civitatis" العالمية، المتخصصة في السياحة والسفر، اختيار القاهرة ضمن أفضل 12 مدينة في العالم، خلال عام 2026.

واحتلت القاهرة المرتبة الرابعة وفق تصنيف المجلة الإسبانية، التي أرجعت هذا الاختيار إلى تاريخ القاهرة الذي يعود إلى عصور موغلة في القدم، مؤكدة أنه يكفي إلقاء نظرة واحدة على هرم الجيزة الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، ليفهم السائحون لماذا تعتبر القاهرة واحدة من أجمل مدن العالم.

وأشارت المجلة إلى أن القاهرة تقدم لزوارها باقة متنوعة من المعالم السياحية، من المتحف المصري الكبير، الأكثر اكتمالًا في العالم بثروته من القطع الأثرية، إلى الأسواق الشعبية النابضة بالحياة.

ولفتت المجلة إلى أن هناك العديد من الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في القاهرة، إلا أنه من بين الأنشطة المفضلة بشكل خاص، رحلة عشاء ورحلة نيلية تجمع بين العشاء والعروض.

وتمثل "Civitatis"، المصدرة للمجلة العالمية التي تحمل الاسم نفسه عبر الإنترنت، منصة رائدة ومتخصصة في حجز الأنشطة السياحية، والجولات المصحوبة بمرشدين، والرحلات اليومية في أشهر الوجهات السياحية حول العالم، كما تقدم أنشطة في أكثر من 4290 وجهة، وقدمت خدماتها حتى الآن لأكثر من 30 مليون عميل.