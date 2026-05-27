قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 22360 خدمة طبية لضيوف الرحمن عبر عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس الثلاثاء.



الحالة الصحية الحجاج المصريين مستقرة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار أمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة، لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

في الوقت نفسه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة، أمس الثلاثاء، بلغ 155 خدمة طبية في عيادات منطقة مشعر عرفة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، فأفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حاليًا يبلغ 6 حالات، منها 4 حالات في مكة المكرمة (حالتين بالأقسام الداخلية جارٍ تحويلهما من منطقة نمرة وجبل الرحمة، وحالتين بالرعاية المركزة، وحالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنورة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة، والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، بما يسهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.