واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن سحب 846 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات. ويُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في 30 مارس 2021، وتم تفعيل اللوائح المرورية بحق المخالفين.



أرقام جديدة من حملات المرور: 846 رخصة مسحوبة و1298 مخالفة دراجات

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح وزارة الداخلية لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية إمكانية طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1298 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث كانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات الالتزام بارتدائها حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى السير في الحارات المرورية المخصصة لهم بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث.

كما كثفت الإدارات المرورية انتشارها بالشوارع والميادين، حيث تمكنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق، وذلك ضمن حملات موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع المركبات المهملة.

وجرى تنفيذ تلك الحملات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق والأحياء، وبمشاركة الجهات المعنية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المروري وتحقيق السلامة العامة.

اقرأ أيضا:

