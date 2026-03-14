واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107888 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط 107 آلاف مخالفة مرورية وتعاطي 26 سائقًا مخدرات

كما تم فحص 1054 سائقًا، تبين إيجابية 26 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم.

وفي سياق حملات المرور والانضباط بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 596 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 141 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بأحكام قضائية، مع التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

الحملات تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن المروري والانضباط على الطرق، وضمان سلامة المواطنين.

