شنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتعزيز الانضباط الأمني.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 456 قضية مخدرات بإجمالي 517 متهمًا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الحشيش والإستروكس والهيدرو والهيروين والبانجو والآيس والشابو والبودر وكوكايين، إلى جانب 23,856 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 173 متهمًا، تضمنت بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات وأفراد خرطوش، بالإضافة إلى 301 طلقة نارية و10 خزائن متنوعة و239 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 85,336 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 متهمًا هاربًا، و17 من القائمين بأعمال البلطجة، فضلًا عن ضبط 254 دراجة نارية مخالفة، و22,713 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار فحص السائقين على الطرق السريعة، تم فحص 60 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية.