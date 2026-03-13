الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على فتاة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر فتاة من قيام زوجة والدها بالتعدي عليها بالضرب بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه أمكن تحديد الفتاة المجني عليها، وتبلغ من العمر 19 عامًا ومقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وبسؤالها أفادت بأنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري طلبت منها زوجة والدها شراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها قامت بالتعدي عليها بالضرب، ما تسبب في إصابتها بسحجات متفرقة، مشيرة إلى أن المشكو في حقها اعتادت التعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم ذاته، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.