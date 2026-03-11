كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدي عليها بالسب وإغلاق الأبواب ومنعها من النزول، مما أدى إلى حدوث إصابتها حال محاولتها مغادرة السيارة بمحافظة المنيا.

وبالفحص والتحري الدقيق، وفق بيان الوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من تحديد السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) وضبطه، في إطار سرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين المرصودة إلكترونياً.

خلاف الأجرة

وبمواجهة السائق، أقر بوقوع مشادة كلامية مع الفتاة بسبب خلاف على قيمة الأجرة أثناء توصيلها لمحل عملها، وادعى أنه تحرك بالسيارة عقب طلبها النزول اعتقاداً منه بأنها غادرت بالفعل، مما أدى لسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها "بسحجات باليدين". وباستدعاء الشاكية أيدت ما جاء بالتحريات، وأشارت إلى أن السائق توجه لاحقاً لمنزل أهليتها لتقديم الاعتذار عما بدر منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

