بينهم 11 سيدة.. القبض على عصابة استغلال 36 طفلاً في أعمال التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

11:51 ص 11/03/2026 تعديل في 11:53 ص

استغلال الأطفال في التسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من توجيه ضربة أمنية قوية بنطاق محافظة الجيزة.

استغلال الأطفال في التسول

وأسفرت الحملات، وفق بيان للوزارة، عن ضبط 26 شخصاً، بينهم 15 رجلاً و11 سيدة، تبيّن أن لـ 18 منهم معلومات جنائية مسجلة، وذلك لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بأساليب إجرامية، بالإضافة إلى إجبارهم على بيع السلع بطريقة إلحاحية تسبب مضايقات للمواطنين في الشوارع والميادين الرئيسية.
استغلال البراءة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المتهمين ضُبطوا وبصحبتهم 36 طفلاً من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم الفعلي في تلك الأنشطة، وبمواجهة الجناة أقروا بممارستهم لهذا النشاط الإجرامي بهدف التربح من وراء الأطفال، وتحويل معاناتهم إلى مصدر للدخل غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

