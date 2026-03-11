

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة سيدة وتضررها من قيام شقيق طليقها بالتهجم على منزلها بمحافظة دمياط والتعدي عليها بالضرب بمركز فارسكور، في واقعة لاقت تفاعلاً واسعاً من المواطنين.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من السيدة القائمة بالنشر، يفيد بتعرضها للاعتداء من قِبل شقيق طليقها "سائق" بسبب خلافات عائلية ناتجة عن إقامتها بشقة الزوجية الكائنة بالعقار المملوك لوالد طليقها، وذلك عقب حصولها على قرار تمكين رسمي من الجهات المختصة.

خلافات عائلية

وأوضحت التحريات أن المشكو في حقه توجه إلى مسكن الشاكية وقام بالتعدي عليها بالسب والضرب (دون حدوث إصابات)، محاولاً ترهيبها لترك الشقة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بدمياط، تمكنت القوات من ضبط المتهم.

وبمواجهة الجاني أمام الأجهزة الأمنية بمركز فارسكور، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بتمكينها من الشقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

