إعلان

ضبط عصابة نسائية استغلت 20 طفلاً في التسول بالقاهرة

كتب : مصراوي

03:20 م 08/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و7 سيدات، بينهم 9 لهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة القاهرة.

وكان معهم 20 حدثًا من المعرضين للخطر نتيجة إجبارهم على التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته في دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث رعاية الأحداث التسول عصابة نسائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
زووم

محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟