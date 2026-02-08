ضبط عصابة نسائية استغلت 20 طفلاً في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و7 سيدات، بينهم 9 لهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة القاهرة.

وكان معهم 20 حدثًا من المعرضين للخطر نتيجة إجبارهم على التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته في دور الرعاية.