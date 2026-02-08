إعلان

محافظ المركزي: المؤشرات الاقتصادية في مصر جيدة

كتب : منال المصري

03:16 م 08/02/2026 تعديل في 03:26 م

حسن عبد الله

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن المؤشرات الاقتصادية في مصر تبدو إيجابية، مع وجود فرص لتحسن إيرادات قناة السويس، وتعافي الاقتصاد الكلي، وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر "العلا" اليوم، أن المركزي قام بتطبيق سياسات مرنة لإدارة العرض والطلب من أجل كبح التضخم فقد هبط من 20% إلى 12% مما عزز الثقة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.

وأشار عبد الله أن المركزي يمتلك حزمة واضحة من الأدوات والإجراءات للتعامل مع معدلات التضخم وسعر الصرف، في ظل التقلبات الجيوسياسية الدولية الراهنة.

وأكد أن فريق العمل داخل البنك المركزي يحرص على تطوير أدوات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مستفيدين من تجارب دولية ناجحة، إلى جانب العمل المتواصل على إدارة توقعات الأزمات بشكل استباقي.

حسن عبد الله المؤشرات الاقتصادية محافظ البنك المركزي

