قرار قضائي بشأن اتهام مسؤولي ومشرفي "سيدز للغات" بالإهمال
كتب : أحمد عادل
12:22 م 08/02/2026 تعديل في 12:23 م
محاكمة تعبيرية
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، محاكمة مسؤولي ومشرفي مدرسة سيدز الدولية في اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، لإعلان الدعوى المدنية، إلى جلسة 15 فبراير الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال، مما سهّل الاعتداء عليهم. إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن متابعة تواجد المشرفات مع الأطفال والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء، مما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقد أقامت النيابة العامة الدعوى استنادًا إلى أدلة ثابتة، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وتضافرت هذه الأدلة لإثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامتهم، ونسبتها إلى المتهمين الذين قدمتهم النيابة للمحاكمة الجنائية.