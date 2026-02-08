إعلان

بعد انتشار منشور.. القبض على راكب تحرش بسيدة داخل ميكروباص في القاهرة

كتب : علاء عمران

12:11 م 08/02/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بمنطقة عين شمس، وفرار المتهم عقب ارتكاب الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إنه، بعد الفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا رسميًا من الشاكية، المقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للفعل الفاضح والتحرش من قبل أحد الركاب داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، وهو ما وثقته بصور تم تداولها لاحقًا لمساعدتها في التعرف على الجاني.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ ومنشور الفتاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ميكروباص وزارة الداخلية منطقة عين شمس تحرش

