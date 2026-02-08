إعلان

التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة إشعال النيران في طفلته لشكهما في سلوكها

كتب : أحمد عادل

11:25 ص 08/02/2026

القبض - أرشيفية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، التحقيق مع عامل وزوجته الثانية، لاتهامهما بتكبيل نجلة المتهم الأول وإشعال النيران بها، ما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، بدعوى الشك في سلوكها.
كان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، مصابة بحروق متفرقة بالجسد، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية.
وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة وزوجته الثانية، حيث جرى تقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهمين.
وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة بدعوى تأديب المجني عليها، لشكهما في سلوكها، وادعائهما وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الشباب.

