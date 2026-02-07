إعلان

سائق ميكروباص يعتدي على راكب بالإسكندرية.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

02:21 م 07/02/2026 تعديل في 02:22 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدي عليه بالسب في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه)، قرر أنه حال استقلاله السيارة المشار إليها حدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق حول الأجرة، تعدى خلالها السائق عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ميكروباص مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
أجهزة متنوعة

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
النائب العام يحيل تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية بتهم الجرائم السيبرانية
حوادث وقضايا

النائب العام يحيل تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية بتهم الجرائم السيبرانية
"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
"سواد قلب وتطاول وردح".. رسالة غامضة من مها نصار عن خلاف جمعها بفنانة
زووم

"سواد قلب وتطاول وردح".. رسالة غامضة من مها نصار عن خلاف جمعها بفنانة

سيناريوهان.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
أخبار البنوك

سيناريوهان.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه