سائق ميكروباص يعتدي على راكب بالإسكندرية.. والداخلية تتحرك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدي عليه بالسب في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه)، قرر أنه حال استقلاله السيارة المشار إليها حدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق حول الأجرة، تعدى خلالها السائق عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.