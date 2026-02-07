صحة الإسماعيلية: غلق وإنذار 16 منشأة طبية خاصة لمخالفات صحية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لخطة وزارة الصحة، ووفق توجيهات أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تشديد المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن المرور على 35 منشأة طبية خاصة، تنوعت تخصصاتها بين عيادات الأسنان والقلب والأطفال والجراحة والجلدية، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي، وعيادة عيون، ومركز للبصريات.

وأكدت ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لعدد 6 منشآت طبية مخالفة، إلى جانب توجيه إنذارات لـ10 منشآت أخرى، لتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن المخالفات شملت عدم استيفاء اشتراطات التراخيص، والقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأضافت ريم مصطفى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

يُذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية كانت قد شكلت لجنة برئاسة هبة طه، للمرور الميداني على المنشآت الطبية غير الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بالضوابط المنظمة للعمل.