الداخلية تكشف حقيقة طلب مبلغ مالي من سائق ميكروباص بالقليوبية

علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغ مالي من سائق سيارة ميكروباص دون وجه حق بأحد المواقف بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.