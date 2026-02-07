الداخلية تضبط 382 قضية مخدرات و223 سلاحًا وتنفذ 83 ألف حكم في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 382 قضية مخدرات بإجمالي 431 متهماً، وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، شملت الآيس، الهيدرو، البانجو، الهيروين، الإستروكس، الشابو، البودر، الكوكايين، إلى جانب أقراص وأمبولات مخدرة.

كما تم ضبط 223 قطعة سلاح ناري بحوزة 180 متهماً، شملت بنادق آلية وخرطوش، مسدسات، أفراد خرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات والخزائن، فضلاً عن ضبط 284 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 83.064 حكماً قضائياً متنوعاً، ما بين جنايات وأحكام حبس وغرامات ومخالفات.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، وضبط دراجات نارية مخالفة، إلى جانب تحرير 25.183 مخالفة مرورية.

وفي إطار فحص السائقين على الطرق السريعة، تم فحص 60 سائقاً، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار.