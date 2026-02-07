د ب أ

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن بلاده ستواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء حدة التوتر فى المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي وبدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، مساء أمس الجمعة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف اليوم السبت .

وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الوزير العماني أطلع وزير الخارجية خلال الاتصال على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب "عبد العاطي" عن التقدير للدور الهام والبناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الملف الحيوي واستضافتها للمفاوضات.

وثمن الوزير البوسعيدي الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية المصرية الرامية لنزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وأكد "عبد العاطي" ، خلال الاتصال، أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، تلقى "عبد العاطي" اتصالاً هاتفيًا من رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم ، حيث تناول الاتصال التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي في هذا الصدد استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية، مشددا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم التوصل إلى تسويات تعزز من منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.