خلاف مالي يتحول إلى مشاجرة بسلاح أبيض.. والداخلية تتدخل بسوهاج | فيديو

كتب : علاء عمران

03:10 م 07/02/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاحًا أبيض بسوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وحدوث المشاجرة بين عاملين (مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا) لخلافات مالية بينهما، تعدى خلالها أحدهما بالضرب على الثاني باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

