لم تحتمل فراقه.. كواليس سقوط أم وطفلها من الطابق الثامن بالإسكندرية

تباشر جهات التحقيق بنيابة المنتزه ثانٍ تحقيقاتها في واقعة مصرع أم ونجلها، إثر سقوطهما من شرفة شقتهما بالطابق الثامن في أحد العقارات بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

وكشفت التحريات الأولية أن الأم كانت تتولى مسؤولية تربية نجلها بمفردها، عقب حبس والده على ذمة إحدى القضايا، حيث حرصت على متابعته ومحاولة إبعاده عن رفقاء السوء، وقامت بدور الأب والأم معًا، وهو ما تسبب في حدوث خلافات متكررة بينهما، نتيجة الضغوط النفسية التي كان يعاني منها الطفل واضطراب علاقته بوالدته.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل أقدم على إلقاء نفسه من شرفة الشقة، ولم تتحمل والدته مشهد سقوطه، فلحقت به على الفور، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط شخصين من أحد العقارات الكائنة بشارع الصاوي المتفرع من شارع ملك حفني، بمنطقة العصافرة قبلي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة أن الضحيتين سقطا من الطابق الثامن والأخير بمحل سكنهما، وتبين أن الطفل يُدعى (م. ص. أ)، ويبلغ من العمر 12 عامًا، بينما والدته (هـ. م. ح)، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

