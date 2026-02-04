إعلان

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و59 سائقاً متعاطياً في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:15 م 04/02/2026

مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، ان جهود الحملات أسفرت عن ضبط 116 ألفاً و274 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، ومخالفات الدراجات النارية، ومواقف عشوائية.
وفي إطار الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، أجرت اللجان الطبية فحصاً لـ 1409 سائقين، تبين إيجابية 59 حالة منهم، كما استهدفت الحملات الطريق الدائري الإقليمي، ما أسفر عن ضبط 743 مخالفة وفحص 112 سائقاً تبين تعاطي 5 منهم للمخدرات، فضلاً عن ضبط 8 هاربين من أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية حملات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
"عضَّ اليد التي اتمدت له".. حكاية "بيسو" الذي قتل كافل أسرته وسرق أموال
أخبار المحافظات

"عضَّ اليد التي اتمدت له".. حكاية "بيسو" الذي قتل كافل أسرته وسرق أموال
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
رياضة محلية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
معسكران في نفس التوقيت ومدرب واحد.. واقعة غريبة لمنتخبي مصر للسيدات
كرة نسائية

معسكران في نفس التوقيت ومدرب واحد.. واقعة غريبة لمنتخبي مصر للسيدات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026