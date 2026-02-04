ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و59 سائقاً متعاطياً في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، ان جهود الحملات أسفرت عن ضبط 116 ألفاً و274 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون تراخيص، ومخالفات الدراجات النارية، ومواقف عشوائية.

وفي إطار الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، أجرت اللجان الطبية فحصاً لـ 1409 سائقين، تبين إيجابية 59 حالة منهم، كما استهدفت الحملات الطريق الدائري الإقليمي، ما أسفر عن ضبط 743 مخالفة وفحص 112 سائقاً تبين تعاطي 5 منهم للمخدرات، فضلاً عن ضبط 8 هاربين من أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.