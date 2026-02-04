إعلان

بينهم 10 سيدات.. ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:10 م 04/02/2026 تعديل في 12:12 م

المتهمين

وجهت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضربة أمنية قوية لتشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بشوارع القاهرة، مما يعرض حياتهم للخطر.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 15 متهماً (5 رجال و10 سيدات)، تبين أن لـ 6 منهم معلومات جنائية، وعُثر بصحبتهم على 21 طفلاً من الأحداث، تم استغلالهم في أعمال التسول والبيع الإلحاحي بالميادين العامة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة واستخدام الأطفال وسيلة للتربح المادي السريع.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وفي لفتة إنسانية، تم تسليم الأطفال لأهليتهم عقب أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإيداع بقية الأطفال في دور الرعاية المتخصصة.

وزارة الداخلية الأطفال مباحث رعاية الأحداث

