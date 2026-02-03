إعلان

القبض على 5 متهمين لسرقة دراجة نارية في الإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

03:08 م 03/02/2026 تعديل في 03:25 م

ضبط متهم - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل واقعة سرقة دراجة نارية من داخل إحدى وحدات الإيداع عقب مصادرتها بمحافظة الإسكندرية، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.

وأظهرت التحقيقات عدم ورود أي بلاغ رسمي في البداية، حيث أفاد مالك الدراجة النارية، المقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، أنه بتاريخ 14 يناير أثناء قيادته الدراجة "بدون لوحات معدنية" بأحد شوارع دائرة قسم شرطة سيدى جابر، تم استيقافه من قبل أحد ضباط المرور، وتم التحفظ على الدراجة داخل وحدة الإيداع بالمحافظة. وعند توجهه لإنهاء إجراءات استلامها، لم يجد الدراجة موجودة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهتهم اعترفوا بتسلق سور وحدة الإيداع وسرقة الدراجة بأسلوب قطع الضفيرة وتوصيل الأسلاك، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة دراجة نارية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الإسكندرية

