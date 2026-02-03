المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3% ويصل إلى قمة جديدة.. فما الأسباب؟

يرى خبراء سوق المال، الذين تحدثوا إلى "مصراوي"، أن السبب وراء صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم يرجع إلى ارتفاع الأسواق العالمية، إلى جانب صعود أسهم الشركات المرتبطة بمجال التكنولوجيا المالية المدرجة بالبورصة المصرية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد ارتفع بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 48978 نقطة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وأكد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، على أن سبب صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعود إلى ارتفاع الأسواق العالمية اليوم، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة، مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين إلى البورصة.

وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن سبب صعود المؤشر الرئيسي للبورصة يرجع إلى زيادة التداولات وارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بمجال التكنولوجيا المالية وبعض الخدمات المالية غير المصرفية، مثل شركات فوري وإي فاينانس وبلتون والمصرية للاتصالات.

