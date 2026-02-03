الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سرقة هاتف وأحداث عنف في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أفراد أسرتها بالسب والضرب وسرقة هاتف شقيقها بالبحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يناير الماضي، تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من شقيق القائمة على النشر وأحد أقاربه (مصابان بجروح وسحجات متفرقة) بتضررهما من قيام العامل "المشكو في حقه" بالتعدي عليهما بالسب والضرب بسبب خلافات حول الجيرة، والإستيلاء على حقيبة تحتوي على "مبلغ مالي وهاتف محمول" خاص بشقيق القائمة على النشر.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغان تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب، ونفى قيامه بالاستيلاء على الحقيبة والهاتف المحمول، وبمواجهة المذكورين أيدا ما سبق. وعند سؤال القائمة على النشر، أقرت بإدعائها الكاذب بشأن سرقة الحقيبة وما بداخلها لحث المسؤولين على الاهتمام بالشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

