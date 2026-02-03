فيديو صادم | سرقة غطاء صرف صحي في وضح النهار بأسيوط.. والداخلية تتحرك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة غطاء صرف صحي بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عمال جمع خردة، لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط)، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

