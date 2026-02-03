إعلان

"جميل للتمويل" تصدر سندات توريق بـ 470 مليون لتعزيز قدراتها المالية

04:14 م 03/02/2026 تعديل في 04:14 م

جميل للتمويل مصر

أعلنت جميل للتمويل مصر العاملة في مجال الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.

شهدت عملية التوريق، وفق بيان للشركة اليوم، مشاركة عدد من المؤسسات منها بلتون التي قامت بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق.

وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب للإصدار.

وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، إن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية.

كما تؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة."

وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

جميل للتمويل مصر الشمول المالي سراج بادقيل رؤية مصر 2030

