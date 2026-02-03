قرار قضائي بشأن استئناف هدير عاطف وطليقها على حكم حبسهما بقضية توظيف أموال
كتب : أحمد عادل
هدير عاطف وزوجها
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن الصادرة بحقهما، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضية توظيف الأموال، إلى جلسة 8 أبريل المقبل، لحضور الدفاع.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، بينما عاقبت طليقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال.
