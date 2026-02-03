قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن الصادرة بحقهما، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضية توظيف الأموال، إلى جلسة 8 أبريل المقبل، لحضور الدفاع.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، بينما عاقبت طليقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال.

