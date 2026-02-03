إعلان

رقص خادش للحياء.. ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات مخلة بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:39 م 03/02/2026

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجيزة صانعة محتوى القيم المجتمعية

