الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بالبلطجة على سيدة أثناء تنفيذ حكم حضانة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التماس تقدمت به إحدى السيدات لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها بضم نجلتها، وما صاحبه من ادعاءات بتعرضها لأعمال بلطجة من طليقها وأشقائه.

وبالفحص، تبين وجود خلافات أسرية بين الشاكية وطليقها حول حضانة نجلتهما، وصدر حكم قضائي نهائي لصالح السيدة بحضانة الطفلة. وعلى إثر ذلك، توجهت الشاكية إلى منزل طليقها لاستلام نجلتهما تنفيذًا للحكم، حيث حدثت بين الطرفين مشادة كلامية دون وقوع تعديات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتسليم الطفلة إلى والدتها تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحها.

