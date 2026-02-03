الجنايات تواصل محاكمة 29 متهماً في قضية "خلية العملة"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 29 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية العملة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أنهم خلال الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، بدوائر محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، انضموا إلى جماعة الإخوان، المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم إلى الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين حتى التاسع والعشرين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

كما أسند إلى المتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، ارتكاب عمل إرهابي، بأن قاموا بشراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن ومصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، من خلال حجب دخول العملات الأجنبية، وخفض موارد البلاد منها.

ووجهت للمتهمين جميعاً تهمة تمويل الإرهاب، بأن قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور