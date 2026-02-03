إعلان

رسميًّا.. مصر تنجح في فتح السوق الفيتنامية أمام صادراتها من البصل والثوم

كتب : أحمد السعداوي

12:09 م 03/02/2026

علاء فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامية رسميًّا أمام صادراتها من محصولَي البصل والثوم الطازج، في ضوء استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية.

يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق دولية جديدة ودعم الفلاح والمصدر المصري.

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مشتركًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم خلاله استعراض الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن من خلال الحجر الزراعي المصري، والتنسيق الفني الذي استمر لأكثر من عامَين بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي؛ حيث أسفرت هذه المباحثات عن اعتماد الجانب الفيتنامي ضوابط الصحة النباتية المصرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إنه قد تم إصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين لضمان الالتزام بكل المعايير الدولية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه مصر تستهدف من خلال فتح السوق الفيتنامية زيادة صادراتها من المحصولَين؛ نظرًا لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي أن هناك تصاعدًا في الطلب العالمي على الحاصلات المصرية من الثوم والبصل؛ حيث حققت صادرات مصر بنهاية عام 2025، منها نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، و45 ألف طن من الثوم الطازج، للعديد من دول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الثوم البصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -
أخبار مصر

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -
بعضها تراجع 10 آلاف.. أسعار هواتف آيفون في مصر قبل وبعد التخفيض
أخبار و تقارير

بعضها تراجع 10 آلاف.. أسعار هواتف آيفون في مصر قبل وبعد التخفيض
توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب محور الشر
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب محور الشر
طرح محلات للإيجار بموقف عبدالمنعم رياض قريبًا.. تفاصيل خطة التطوير
أخبار مصر

طرح محلات للإيجار بموقف عبدالمنعم رياض قريبًا.. تفاصيل خطة التطوير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد