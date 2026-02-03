أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامية رسميًّا أمام صادراتها من محصولَي البصل والثوم الطازج، في ضوء استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية.

يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق دولية جديدة ودعم الفلاح والمصدر المصري.

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مشتركًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم خلاله استعراض الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن من خلال الحجر الزراعي المصري، والتنسيق الفني الذي استمر لأكثر من عامَين بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي؛ حيث أسفرت هذه المباحثات عن اعتماد الجانب الفيتنامي ضوابط الصحة النباتية المصرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إنه قد تم إصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين لضمان الالتزام بكل المعايير الدولية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه مصر تستهدف من خلال فتح السوق الفيتنامية زيادة صادراتها من المحصولَين؛ نظرًا لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي أن هناك تصاعدًا في الطلب العالمي على الحاصلات المصرية من الثوم والبصل؛ حيث حققت صادرات مصر بنهاية عام 2025، منها نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، و45 ألف طن من الثوم الطازج، للعديد من دول العالم.