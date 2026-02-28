كتب- صابر المحلاوي:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنتقبة، ورافقها تريند يقول إن السيدة تدعى "الحاجة فوزية" وأنها دخلت مصلى السيدات وتم ضبطها وقت الصلاة ليتبين أنها في الحقيقة الأستاذ حسين.

تتبع صورة "الحاجة فوزية اللي طلعت الأستاذ حسين"

وبالتحقيق من الصور تبين بأن الصورة لا أساس لها من الصحة، وأنها انتشرت على مدار السنوات الماضية في سياقات مختلفة، بعضها خارج مصر وبعضها داخلها، وكل مرة يتم نسب الواقعة لشخص أو مكان مختلف.

وتتبع "مصراوي" حقيقة الصورة، وتبين أنها تم تداولها سابقًا في 2024 بواقعة في ليبيا تتعلق بضابط تم ضبطه، وفي 2025 تم نسبها لسيدة تقف أمام إشارة مرور، واليوم أعيد تداولها على أنها "الحاجة فوزية" في مصلى السيدات.

ويؤكد التحقيق أن الصورة مجرد تريند متكرر يتم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحقق من الوقائع أو الأشخاص المشار إليهم.