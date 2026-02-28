أعلنت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من 1 مارس 2026، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

الداخلية توسع منافذ المرحلة 28 لمختلف المحافظات

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل منتجات الشركات التجارية والصناعية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

كما تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة لتصل إلى 3218 فرعًا للسلاسل التجارية، 173 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، 107 قوافل متحركة، و574 فرعًا لمحال الحلويات، بإجمالي 4072 فرعًا ومنفذًا بمختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية