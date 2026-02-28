إعلان

الداخلية: مد فعاليات المرحلة 28 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر اعتبارًا من 1 مارس

كتب : علاء عمران

01:47 م 28/02/2026 تعديل في 02:37 م



أعلنت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من 1 مارس 2026، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

الداخلية توسع منافذ المرحلة 28 لمختلف المحافظات

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل منتجات الشركات التجارية والصناعية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

كما تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة لتصل إلى 3218 فرعًا للسلاسل التجارية، 173 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، 107 قوافل متحركة، و574 فرعًا لمحال الحلويات، بإجمالي 4072 فرعًا ومنفذًا بمختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية.

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية الرئيس السيسي

